Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

59 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,241,30
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,862,86
Preseli pamuk Kg8,60
8,60
Nohut Kg2,152,15
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Ekonomi
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