Şanlıurfa Ticaret Borsası
59 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,24
|1,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
|2,86
|2,86
|Preseli pamuk
| Kg
|8,60
|8,60
|Nohut
| Kg
|2,15
|2,15
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