Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 7,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,00
| 3,30
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 0,95
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 1,95
|Arpa
| Kg
| 1,15
| 1,30
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