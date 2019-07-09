Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

52 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,35 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,091,40
Kuru kabuklu fıstık Kg 36,0036,00
Mısır Kg1,35
1,35
Buğday Kg1,401,97
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Mısır, Ekonomi
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