Şanlıurfa Ticaret Borsası
52 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 1,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
|1,09
|1,40
|Kuru kabuklu fıstık
| Kg
|36,00
|36,00
|Mısır
| Kg
|1,35
|1,35
|Buğday
| Kg
|1,40
|1,97
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