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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,73 liradan satıldı.

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Şanlıurfa, Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg1,051,05
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,133,13
Mısır Kg1,14
1,14
Buğday Kg1,731,73
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:19 Kaynak: AA
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