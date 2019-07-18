Şanlıurfa Ticaret Borsası
3 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 9,12-9,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 9,12-9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,12
| 1,98
|Arpa
| Kg
| 1,17
| 1,18
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,29
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,12
| 9,50
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