Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

3 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 9,12-9,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 9,12-9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,12 1,98
Arpa Kg 1,17 1,18
Mısır Kg 1,25 1,29
Preseli pamuk Kg 9,12 9,50
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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