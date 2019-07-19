Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:24 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,45
| 1,81
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,12
| 3,12
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,17
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,40
| 10,50
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