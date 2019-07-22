Şanlıurfa Ticaret Borsası
47 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,20-9,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,20-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,63
| 1,63
|Antep fıstığı (Kuru kabuklu)
| Kg
| 30,00
| 30,00
|Kayısı
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,20
| 9,20
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