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Şanlıurfa Ticaret Borsası

47 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,20-9,20 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,20-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,63 1,63
Antep fıstığı (Kuru kabuklu) Kg 30,00 30,00
Kayısı Kg 0,80 0,80
Preseli pamuk Kg 7,20 9,20
Gaziantep, Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 Kaynak: AA
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