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Şanlıurfa Ticaret Borsası

15 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-9,70 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg0,95 2,00
Çiğit Kg 0,96 0,96
Preseli pamuk Kg8,00 9,70
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17 Kaynak: AA
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