Şanlıurfa Ticaret Borsası
15 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-9,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-9,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|0,95
| 2,00
|Çiğit
| Kg
|0,96
| 0,96
|Preseli pamuk
| Kg
|8,00
| 9,70
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