Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogram 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,75
| 1,90
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,57
| 3,20
|Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,17
|Nohut
| Kg
| 3,22
| 3,22
|Preseli pamuk
| Kg
| 10,00
| 10,00
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