Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

45 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,78 1,90
Mısır Kg 1,82 1,82
Mısır (Patlatmalık) Kg 1,81 1,81
Preseli pamuk Kg 8,80 9,35
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: AA
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