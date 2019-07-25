Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,78
| 1,90
|Mısır
| Kg
| 1,82
| 1,82
|Mısır (Patlatmalık)
| Kg
| 1,81
| 1,81
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,80
| 9,35
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