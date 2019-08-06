Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:52 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20-11,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,20
| 11,35
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 1,90
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Arpa
| Kg
| 1,05
| 1,25
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