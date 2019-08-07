Şanlıurfa Ticaret Borsası
58 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,38-8,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:41 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,38-8,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,38
| 8,60
|Nohut
| Kg
| 3,11
| 3,11
|Mısır
| Kg
| 1,29
| 1,29
|Arpa
| Kg
| 1,10
| 1,10
|Buğday
| Kg
| 1,78
| 1,78
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