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Şanlıurfa Ticaret Borsası

57 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,75-9,35 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,75-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,25 1,97
Mısır Kg 0,90 1,19
Preseli pamuk Kg 7,75 9,35
Kırmızı mercimek Kg 3,20 3,20
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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