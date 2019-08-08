Şanlıurfa Ticaret Borsası
57 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,75-9,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 7,75-9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,97
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,19
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 9,35
| Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,20
| 3,20
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