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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30-9,58 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30-9,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,90 1,90
Mısır Kg 1,33 1,33
Preseli pamuk Kg 9,30 9,58
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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