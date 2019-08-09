Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30-9,58 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30-9,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,90
| 1,90
|Mısır
| Kg
| 1,33
| 1,33
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,30
| 9,58
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