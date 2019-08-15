Şanlıurfa Ticaret Borsası
55 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,70
| 3,10
|Nohut
| Kg
| 3,00
| 3,00
Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda! Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim