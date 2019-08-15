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Şanlıurfa Ticaret Borsası

55 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,20 1,20
Kırmızı mercimek Kg 2,70 3,10
Nohut Kg 3,00 3,00
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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