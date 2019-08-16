Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

46 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,17 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,32 1,32
Kırmızı mercimek Kg 3,17 3,17
Buğday Kg 1,89 1,89
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: AA
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