Şanlıurfa Ticaret Borsası
46 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,17 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,32
| 1,32
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,17
| 3,17
|Buğday
| Kg
| 1,89
| 1,89
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