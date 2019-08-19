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Şanlıurfa Ticaret Borsası

11 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 9,40 9,40
Nohut Kg 3,17 3,28
Buğday Kg 1,25 1,45
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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