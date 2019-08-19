Şanlıurfa Ticaret Borsası
11 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,40 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,40
| 9,40
|Nohut
| Kg
| 3,17
| 3,28
|Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,45
Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti