Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,22 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:02 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,43
| 1,92
|Mısır
| Kg
| 1,01
| 1,25
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,80
| 9,22
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