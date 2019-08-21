Şanlıurfa Ticaret Borsası
22 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7.00
| 7.00
|Buğday
| Kg
| 1,12
| 1,12
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,68
| 2,68
|Arpa
| Kg
| 1,09
| 1,09
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