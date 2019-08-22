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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,50 2,50
Mısır Kg 1,24 1,27
Kırmızı mercimek Kg 3,253,25
Pamuk yağı Kg 4,444,44

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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