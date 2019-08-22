Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Mısır
| Kg
| 1,24
| 1,27
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,25
|3,25
|Pamuk yağı
| Kg
| 4,44
|4,44
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