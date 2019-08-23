Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 79 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,91
| 1,91
|Kavlak fıstık
| Kg
| 79,00
|79,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,05
|2,05
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
|8,10
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