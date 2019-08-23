Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 79 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kavlak fıstığın kilogramı 79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,91 1,91
Kavlak fıstık Kg 79,0079,00
Kırmızı mercimek Kg 2,052,05
Preseli pamuk Kg 8,108,10

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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