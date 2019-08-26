Şanlıurfa Ticaret Borsası
14 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 57 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,25
|2,17
|Mısır
| Kg
| 1,17
|1,24
|Sade yağ
| Kg
| 57,00
|57,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,76
|3,28
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,90
|9,00
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