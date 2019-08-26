Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

14 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 57 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,252,17
Mısır Kg 1,171,24
Sade yağ Kg 57,0057,00
Kırmızı mercimek Kg 2,763,28
Preseli pamuk Kg 8,909,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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