Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-10,00 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-10,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,90 1,90
Kırmızı mercimek Kg 3,13 3,13
Preseli pamuk Kg 8,70 10,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:36 Kaynak: AA
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