Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-10,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,70-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,90
| 1,90
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,13
| 3,13
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,70
| 10,00
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