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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,23 1,55
Mısır Kg 1,20 1,22
Nohut Kg 2,92 2,92
Preseli pamuk Kg 8,80 8,80
Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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