Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:58 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,23
| 1,55
|Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,22
|Nohut
| Kg
| 2,92
| 2,92
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,80
| 8,80
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