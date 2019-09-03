Şanlıurfa Ticaret Borsası
3 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60-9,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60-9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,60
| 9,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,32
| 3,32
|Mısır
| Kg
| 0,91
| 0,91
|Buğday
| Kg
| 1,40
| 1,50
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