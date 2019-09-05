Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 8,15-8,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 8,15-8,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,77 2,10
Preseli pamuk Kg 8,15 8,40

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyadaki yalana inanan Suriyeliler, valilik binasına akın etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]