Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 8,15-8,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli pamuğun kilogramı 8,15-8,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,77
| 2,10
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,15
| 8,40
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