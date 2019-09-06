Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,38
| 1,38
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,50
| 6,50
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