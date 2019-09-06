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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,38 1,38
Preseli pamuk Kg 6,50 6,50

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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