Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,25
| 8,25
|Yeşil mercimek
| Kg
| 3,00
| 3,00
|Nohut
| Kg
| 2,40
| 3,00
|Buğday
| Kg
| 1,85
| 1,90
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