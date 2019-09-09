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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 8,25 8,25
Yeşil mercimek Kg 3,00 3,00
Nohut Kg 2,40 3,00
Buğday Kg 1,85 1,90

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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