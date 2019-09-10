Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,05
| 7,05
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,06
| 3,06
|Buğday
| Kg
| 2,02
| 2,14
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