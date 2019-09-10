Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,05 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 7,05 7,05
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,06 3,06
Buğday Kg 2,02 2,14

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu! 25 kişiye ekmek veriyor
Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için öncelikli sektörleri belirledik Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]