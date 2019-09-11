Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 3,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 3,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,90
| 2,10
|Mısır
| Kg
| 1,20
| 1,20
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,10
| 3,10
|Nohut
| Kg
| 1,90
| 2,00
|Buğday
| Kg
| 1,87
| 2,00
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