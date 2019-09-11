Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 3,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Kırmızı mercimeğin kilogramı 3,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,90 2,10
Mısır Kg 1,20 1,20
Kırmızı mercimek Kg 3,10 3,10
Nohut Kg 1,90 2,00
Buğday Kg 1,87 2,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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