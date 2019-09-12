Şanlıurfa Ticaret Borsası
50 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,25-8,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:30 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,25-8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,25
| 8,60
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,30
| 2,30
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,10
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
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