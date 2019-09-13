Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,83 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:04 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,83
| 6,83
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,83
| 2,83
|Nohut
| Kg
| 3,11
| 3,11
|Buğday
| Kg
| 1,55
| 1,55
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