Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 9,25
| 9,25
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 3,00
| 3,00
|Mısır
| Kg
| 0,91
| 0,92
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,97
| 2,97
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