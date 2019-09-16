Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 9,25 9,25
Ham pamuk yağı Kg 3,00 3,00
Mısır Kg 0,91 0,92
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,97 2,97

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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