Şanlıurfa Ticaret Borsası
21 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-9,80 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-9,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,05
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,30
| 2,40
|Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,14
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 2,15
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,80
| 9,80
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