Şanlıurfa Ticaret Borsası
12 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,10
| 3,10
|Mısır
| Kg
| 1,04
| 1,04
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 2,01
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,80
| 8,10
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