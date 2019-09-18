Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

12 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,10 3,10
Mısır Kg 1,04 1,04
Buğday Kg 1,20 2,01
Preseli pamuk Kg 7,80 8,10

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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