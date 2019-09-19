Şanlıurfa Ticaret Borsası
59 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,90-3,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,90-3,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,90
| 3,05
|Mısır
| Kg
| 1,04
| 1,04
|Buğday
| Kg
| 1,50
| 1,60
|Saman
| Kg
| 0,13
| 0,25
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