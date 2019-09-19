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Şanlıurfa Ticaret Borsası

59 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,90-3,05 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,90-3,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,90 3,05
Mısır Kg 1,04 1,04
Buğday Kg 1,50 1,60
Saman Kg 0,13 0,25

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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