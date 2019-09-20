Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,30 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,14
| 1,14
|Çiğit
| Kg
| 0,95
| 0,95
|Buğday
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 8,30
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