Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,14 1,14
Çiğit Kg 0,95 0,95
Buğday Kg 2,00 2,00
Preseli pamuk Kg 7,90 8,30

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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