Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,60
| 7,60
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,05
| 2,60
|Nohut
| Kg
| 2,40
| 3,00
|Buğday
| Kg
| 1,44
| 2,15
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