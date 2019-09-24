Şanlıurfa Ticaret Borsası
20 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 7,75
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,33
| 3,40
|Arpa
| Kg
| 0,94
| 1,16
|Mısır
| Kg
| 1,00
| 1,16
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 1,94
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