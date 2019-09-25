Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 7,90
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Nohut
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Buğday
| Kg
| 1,95
| 1,95
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