Şanlıurfa Ticaret Borsası
41 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
| 8,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,95
| 2,95
|Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,02
|Buğday
| Kg
| 1,11
| 1,11
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