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Şanlıurfa Ticaret Borsası

41 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'ndan preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 8,10 8,10
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,95 2,95
Mısır Kg 1,02 1,02
Buğday Kg 1,11 1,11

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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