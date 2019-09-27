Şanlıurfa Ticaret Borsası
24 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-7,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-7,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,25
| 1,58
|Mısır
| Kg
| 1,25
| 1,25
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 7,85
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