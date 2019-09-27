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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-7,85 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-7,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,25 1,58
Mısır Kg 1,25 1,25
Preseli pamuk Kg 7,75 7,85

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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