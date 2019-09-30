Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,75
| 2,82
|Çiğit
| Kg
| 0,85
| 0,86
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,05
| 8,05
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı Yargıtay: Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka ve paranın çekildiği iş yeri sorumlu Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu