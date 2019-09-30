Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kütlü pamuk Kg 2,75 2,82
Çiğit Kg 0,85 0,86
Preseli pamuk Kg 8,05 8,05

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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