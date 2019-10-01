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Şanlıurfa Ticaret Borsası

58 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,93 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,06 1,20
Fasulye Kg 5,00 6,00
Nohut Kg 1,80 1,90
Arpa Kg 0,83 0,85
Buğday Kg 1,62 2,14
Kırmızı mercimek Kg 2,93 2,93

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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