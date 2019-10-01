Şanlıurfa Ticaret Borsası
58 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,93 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,20
|Fasulye
| Kg
| 5,00
| 6,00
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 1,90
|Arpa
| Kg
| 0,83
| 0,85
|Buğday
| Kg
| 1,62
| 2,14
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,93
| 2,93
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