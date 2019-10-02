Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

2 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,70-8,15 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,70-8,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,15 1,15
Kütlü pamuk Kg 2,62 3,25
Buğday Kg 1,90 1,90
Preseli pamuk Kg 6,70 8,15

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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