Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,70-8,15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,70-8,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,15
| 1,15
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,62
| 3,25
|Buğday
| Kg
| 1,90
| 1,90
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,70
| 8,15
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