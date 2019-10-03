Şanlıurfa Ticaret Borsası
2 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,70
| 2,70
|Yeşil mercimek
| Kg
| 3,00
| 3,05
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,25
| 8,90
|Mısır
| Kg
| 1,12
| 1,13
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,95
| 3,00
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