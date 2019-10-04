Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Antep fıstığının kilogramı 46,97 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Antep fıstığının kilogramı 46,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kütlü pamuk Kg 3,33 3,33
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,06 3,06
Mısır Kg 1,01 1,01
Antep fıstığı Kg 46,97 46,97

Gaziantep, Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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