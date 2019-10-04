Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Antep fıstığının kilogramı 46,97 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Antep fıstığının kilogramı 46,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,33
| 3,33
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,06
| 3,06
|Mısır
| Kg
| 1,01
| 1,01
|Antep fıstığı
| Kg
| 46,97
| 46,97
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