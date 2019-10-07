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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,70 2,70
Kütlü pamuk Kg 2,80 2,80
Preseli pamuk

 Kg 7,80 7,80
Mısır Kg 1,00 1,00
Kütlü pamuk Kg 2,80 2,80

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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