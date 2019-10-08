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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-8,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,02 1,94
Mısır Kg 0,99 1,25
Preseli pamuk

 Kg 7,00 8,20
Kütlü pamuk Kg 2,85 3,44
Yağlık çiğit Kg 0,70 1,15

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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