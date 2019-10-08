Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-8,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,02
| 1,94
|Mısır
| Kg
| 0,99
| 1,25
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 8,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,85
| 3,44
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,70
| 1,15
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