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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,01 3,20
Mısır Kg 1,17 1,20
Preseli pamuk Kg 8,00 8,00
Büyükbaş hayvan derisi Kg 2,50 2,50

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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