Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,01
| 3,20
|Mısır
| Kg
| 1,17
| 1,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 8,00
|Büyükbaş hayvan derisi
| Kg
| 2,50
| 2,50
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